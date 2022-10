Qual è l'esclusiva PlayStation più venduta: God of War, Horizon o The Last of Us?

Qual è l'esclusiva PlayStation più venduta di sempre? La risposta potrebbe sembrare meno scontata del previsto, certamente vengono subito in mente nomi come Horizon Zero Dawn, God of War 2018, The Last of Us e Marvel's Spider-Man ma una risposta chiara e netta non c'è... proviamo però a fare chiarezza.

A febbraio 2022, poco prima del lancio di Horizon Forbidden West, Sony ha annunciato che Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie su PlayStation 4 e PC, sappiamo però anche anche The Last of Us e The Last of Us Remastered hanno venduto 20 milioni di copie.

God of War per PS4 ha venduto 19.5 milioni di copie, a questo dato però bisogna aggiungere le oltre due milioni di copie di God of War vendute su PC, per un totale dunque che potrebbe superare sia Horizon Forbidden West che The Last of Us. E poi c'è Marvel's Spider-Man che ha superato le 20 milioni di copie nel 2020, dato che non include le vendite su PC, dal momento che il gioco è uscito su Windows ad agosto 2022.

Uncharted 4 dovrebbe aver raggiunto le 16 milioni di copie distribuite mentre The Last of Us Parte 2 ha toccato quota dieci milioni, sotto questa cifra troviamo Ghost of Tsushima con otto milioni di copie mentre non è chiaro quanto abbia venduto Days Gone, si parla di circa otto milioni di unità ma il dato non è mai stato confermato da Sony.

Non è semplice quindi eleggere l'esclusiva PlayStation più venduta, in linea generale possiamo dire che God of War, Marvel's Spider-Man e Horizon Zero Dawn occupano il podio sommando le vendite su PlayStation 4 e PC, a questi si aggiunge The Last of Us mettendo insieme le vendite della versione originale per PS3 e dell'edizione rimasterizzata per PlayStation 4.