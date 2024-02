Qual è l'esclusiva Xbox più bramata dai giocatori PS5? Sorprese e conferme da un sondaggio

Per stemperare la tensione derivante dall'attesa per il briefing di Microsoft sul futuro di Xbox, la redazione di PushSquare ha indetto un sondaggio sulle esclusive Xbox più desiderate dai possessori di PlayStation 5.

I giornalisti del portale videoludico specializzato in notizie, anticipazioni e approfondimenti legati alla galassia PlayStation hanno quindi deciso di 'tastare il polso' della community e scoprire, così facendo, quali possano essere le proprietà intellettuali a marchio Xbox più bramate dall'utenza PS5.

I risultati del sondaggio indetto da PushSquare forniscono numerosi spunti di riflessione, a cominciare ovviamente dalla serie più desiderata che, a voler dar retta a coloro che hanno partecipato a questa indagine, risulterebbe essere quella di Gears of War.

La saga sparatutto ideata da Cliff Bleszinski ed ereditata da The Coalition batte, seppure per meno di 150 voti, un altro shooter legato storicamente al marchio Xbox, ovvero Halo. Il podio delle esperienze a tinte verdecrociate più desiderate dalla community PlayStation viene completato da Indiana Jones. La nuova avventura di MachineGames, forse anche in virtù del volano mediatico e dell'entusiasmo generato dal primo trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio mostrato durante l'Xbox Developer Direct, è riuscita a superare The Elder Scrolls, Forza Horizon, Fable e Starfield.

Gears of War Halo Indiana Jones The Elder Scrolls Forza Horizon Fable Starfield Fallout Marvel's Blade Hellblade DOOM Hi-Fi Rush Microsoft Flight Simulator Banjo-Kazooie Forza Motorsport Wolfenstein Sunset Overdrive Avowed Age of Empires Sea of Thieves

Cosa ne pensate di questa 'classifica di gradimento'? Prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it trovate i risultati del nostro sondaggio sulle esclusive Xbox più desiderate dai fan PlayStation.