Qual è il primo Fallout e quando è uscito? Ricordiamo il gioco originale

Sin dalle sue origini la serie di Fallout si è imposta tra i più importanti esponenti dei giochi di ruolo. Nel corso degli anni la serie Bethesda ha saputo conquistare critica e pubblico con giochi coinvolgenti in ottica gameplay, ricchi di contenuti e dalle evocative atmosfere post-apocalittiche.

Ma qual è stato il primo Fallout in assoluto e quando è uscito? Sappiamo che i Fallout in ordine cronologico partono da Fallout 76, l'MMORPG i cui eventi si collocano temporalmente proprio all'inizio dell'intera serie. Ciò potrebbe trarre in inganno chi non conosce il brand, dato che Fallout 76 è uscito nel 2018. Il primissimo gioco mai pubblicato è stato Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, ed è diventato realtà su PC nel lontano 1997.

Sviluppato da Interplay Productions, l'originale Fallout conquistò tutto il mondo grazie al suo gameplay sofisticato, la brillante scrittura dei dialoghi e una storia appassionante ambientata negli Stati Uniti post-apocalittici del 2161, circa un secolo dopo il crollo della civiltà in seguito a una guerra nucleare. Le visuali isometriche e un lato artistico piuttosto ispirato hanno reso Fallout un gioco memorabile anche sul fronte puramente visivo, e non sorprende che ancora oggi venga considerato uno dei migliori giochi mai realizzati.

E' l'inizio di un brand che scriverà ulteriori pagine di storia videoludica con seguiti sempre più grandi ed ambiziosi: scopriamo qual è il Fallout più bello mai fatto attraverso l'apposita classifica.

