Qual è l'ultimo Fallout uscito? Ecco il più recente gioco della serie Bethesda

La serie di Fallout rientra tra le più amate in ambito Action/RPG da parte dei fan del genere. Iniziata nel 1997 su PC, il brand di Bethesda si è costantemente evoluto nel corso del tempo con nuovi episodi principali e spin-off, abbracciando nuove meccaniche e sperimentando anche un'impostazione da puro multiplayer online.

Qual è l'ultimo Fallout uscito finora? Si tratta di Fallout 76, lo spin-off multiplayer online che ha fatto il suo debutto il 14 novembre 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Sebbene Bethesda abbia garantito un supporto costante al gioco, il debutto sul mercato non è stato accolto nel migliore dei modi: diverse problematiche tecniche, instabilità dei server e una certa povertà di contenuti hanno fatto storcere il naso agli appassionati, rimasti delusi da come il nuovo esponente dell'iconico franchise si è presentato al debutto. Bethesda non ha comunque gettato la spugna, migliorando il più possibile la produzione con varie patch e contenuti aggiuntivi. Per farvi un'idea più chiara del titolo vi rimandiamo al nostro speciale sull'evoluzione di Fallout 76.

Per quanto riguarda invece la serie principale, attualmente è Fallout 4 l'ultimo esponente pubblicato: la sua uscita risale al novembre del 2015, sempre su PC, PS4 e Xbox One. Di un quinto capitolo finora non si è mai parlato in maniera concreta, sebbene non siano mancati ogni tanto rumors sullo sviluppo di Fallout 5. L'attesa per il nuovo episodio a quanto pare sarà molto lunga.