Qual è il Funko pop numero 1, il primo mai uscito, e quanto vale?

Tra i gadget più desiderati del momento, i Funko Pop! hanno ottenuto una grande popolarità grazie ad un design accattivante e la capacità di cavalcare le ondate di popolarità di tutti i principali fenomeno della cultura pop contemporanea. Ma vi siete mai chiesti quando sono nati? Qual è stata la prima statuina ad essere prodotta?

La storia di Funko affonda le sue radici nel 1998, quando il collezionista Mike Becker ha fondato la compagnia ad Everett, nello stato di Washington in USA. La prima figure ad essere stata prodotta è quella di Big Boy Bobblehead, la mascotte dell'omonima catena di ristoranti statunitense, alla quale hanno poi fatto seguito le figure di personaggi come Austin Powers, il Grinch, Tony the Tiger e la mascotte dei Cheerios. Se siete arrivati fin qui, in ogni caso, è perché volete sapere dei Funko Pop!, la linea di prodotti di maggior successo della compagnia. Continuate a leggere...

Qual è stato il primo Funko Pop? Quanto vale?

I primi Funko Pop! sono stati presentati al San Diego Comic-Con nel 2010, anche se all'inizio non si chiamavano così, bensì Funko Force 2.0. Inoltre, ne parliamo al plurale poiché la linea è stata inaugurata con quattro differenti statuine ispirate al DC Universe: due varianti di Batman (una metallizzata e l'altra no), una Batgirl metallizzata e un Lanterna Verde fluorescente che si illumina al buio. Potete ammirarli tutti e quattro in questa foto di gruppo che abbiamo reperito su FunkoFanatic.com. Questa prima serie è stata prodotta in quantità estremamente limitate (240 esemplari per ciascuna statuina) e venduta esclusivamente al SDCC 2010, dunque come potete facilmente immaginare questi Funko Pop! (o, per meglio dire, questi Funko Force 2.0) sono parecchio rari e valgono una vagonata di soldi.

Quanto esattamente? Dopo una ricerca in rete, abbiamo trovato diverse inserzioni e i prezzi sono prevedibilmente alle stelle. Qui è possibile trovare il primo Batman della serie, marchio "1 of 480", in vendita a 4,999 dollari, mentre su Ebay la stessa variante (presumibilmente con un'altra numerazione) addirittura a 9.750 dollari! Ma questi prezzi sono niente al confronto a quelli del Lanterna Verde fluorescente, che su Ebay può essere trovato in due distinte inserzioni, una a 15.000 dollari e l'altra a 18.000 dollari! E Batgirl? Un po' più conveniente, dato che qui è stata venduta a 2,999 dollari, ma siamo pur sempre a valori molto alti.

