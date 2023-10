Qual è stato il primo gioco di Batman mai fatto?

Non solo icona di fumetti, cinema e televisione: Batman si è ritagliato il suo ampio spazio anche nel mondo videoludico divenendo protagonista di una moltitudine di giochi, alcuni anche di grandissima qualità come i celebri Batman Arkham sviluppati da Rocksteady Studios.

Ma tra gli innumerevoli videogiochi su Batman realizzati nel corso del tempo, vi ricordate quale è stato il primissimo mai creato? Per trovare la risposta bisogna tornare indietro al lontano 1986: è infatti in quell'anno che la prima avventura videoludica dell'iconico eroe della DC Comics, intitolata semplicemente "Batman", fece il suo esordio sul mercato.

Sviluppato da Ocean Software e pubblicato su una moltitudine di piattaforme quali ZX Spectrum, Amstrad CPC, Amstrad PCW e MSX, Batman era un Action/Adventure con visuale isometrica in cui lo scopo era salvare Robin raccogliendo le sette diverse parti che compongono il Batcraft, necessario per partire alla ricerca del nostro amico. In aggiunta, l'opera Ocean è anche uno dei primissimi videogiochi ad implementare un sistema di salvataggio che consentiva agli utenti di ripartire da un punto intermedio dell'avventura e non dall'inizio in caso di sconfitta.

All'epoca della sua uscita, Batman ottenne anche pregevoli consensi da parte della critica, rimasta molto colpita dalla qualità generale del prodotto. E' quindi con questo gioco che l'Uomo Pipistrello ha mosso i primi passi nell'industria videoludica, un inizio destinato a divenire sempre più grande con l'arrivo di tanti altri videogiochi di successo dedicati all'iconico personaggio.

