Qual è stato il primo gioco Battle Royale di sempre? È tutto iniziato da Minecraft

Al pari degli Open World, i Battle Royale si possono considerare il genere più popolare degli ultimi anni. L'enorme e continuativo successo di produzioni quali Fortnite o Call of Duty Warzone dimostrano che milioni di giocatori amano darsi battaglia online senza sosta, fino all'ultimo sopravvissuto.

Ma come si è sviluppato questo fenomeno? Chi ha avuto l'idea di creare epiche battaglie fino anche a centinaia di giocatori coinvolti, dove soltanto l'ultimo sopravvissuto otterrà la vittoria? Per comprendere la genesi di questa tipologia di giochi bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 2000, anno in cui in Giappone esordisce il film Battle Royale di Kinji Fukasaku, basato sull'omonimo romanzo di Koushun Takami pubblicato un anno prima. La storia è incentrata su un gruppo di studenti delle superiori costretti a combattersi fino alla morte per volere del governo giapponese, dove soltanto l'ultimo sopravvissuto avrebbe avuto il diritto di continuare a vivere. L'opera suscitò enormi polemiche a livello mondiale, ma la popolarità di Battle Royale spinse numerosi autori a prenderlo come spunto per le proprie produzioni sparse per vari media, dal cinema fino a manga ed anime.

I primi tentativi di trasportare il concept di Battle Royale in ambito videoludico sono stati fatti tramite visual novel giapponesi (si pensi a Zero Escape o a Danganronpa), ma la prima, vera svolta avviene nel 2012. Cavalcando l'onda del successo del film The Hunger Games, dal concept analogo alla pellicola di Fukasaku, viene realizzata una mod per Minecraft, nota poi come Survival Games, che poneva i giocatori al centro di una mappa spingendoli a raccogliere risorse necessarie per la sopravvivenza e il combattimento contro gli altri partecipanti. Chi viene ucciso è eliminato dalla partita, e così via fino a quando non rimane un solo sopravvissuto nonché vincitore. In un certo senso, quindi, Minecraft si può considerare il primo gioco Battle Royale grazie a Survival Games.

Sempre nel 2012 arriva un'altra mod ispirata allo stesso concept, stavolta per Arma 2: si tratta di DayZ, che offriva ai giocatori un'enorme mappa sandbox dove girovagare alla ricerca di tutto il necessario per sopravvivere ai pericoli dell'ambiente circostante e dell'eventuale attacco da parte di altri giocatori. La popolarità della mod porterà nel 2019 all'arrivo di un gioco stand-alone disponibile su PS4 e Xbox One.

Se l'idea è inizialmente limitata a delle mod sperimentali, l'esplosione dei Battle Royale a livello mondiale avviene grazie all'operato di Brendan Greene, la mente dietro le originali mod che si trasformano infine in PlayersUnknown's Battleground nel 2017. Il titolo ottiene una popolarità enorme tra i giocatori online, divenendo così lo spunto per la nascita di Fortnite Battle Royale, il titolo firmato Epic Games e basato sul gioco cooperativo Fortnite: Save the World. Il successo sempre più grande che le due produzioni otterranno nei mesi successivi alla loro uscita sdoganerà definitivamente il genere tra i giocatori, portandolo alla popolarità odierna e alla nascita di tantissimi altri titoli analoghi. Oggi COD Warzone ha raggiunto i 100 milioni di giocatori, mentre Fortnite Capitolo 2 è arrivato alla Stagione 6, ma forse senza la mod Survival Games di Minecraft, tutto questo non sarebbe mai divenuto realtà.