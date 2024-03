Qual è il gioco più bello su Nintendo Switch? C'è un parimerito

Dal lancio avvenuto nel marzo del 2017 Nintendo Switch ha ospitato una moltitudine impressionante di videogiochi, comprese produzioni stellari divenute un simbolo della console ibrida Nintendo. Diversi i capolavori pubblicati nel corso degli anni, ma qual è il miglior gioco per Switch al 2024?

Andando a consultare Metacritic emerge un ex aequo: il titolo di miglior gioco se lo dividono infatti The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, entrambi capaci di raggiungere un incredibile metascore di 97. Entrambe le opere Nintendo sono tra l'altro state pubblicate nel primo anno di vita della console: Breath of the Wild fu uno dei suoi giochi di lancio, mentre l'ultima avventura 3D principale dell'idraulico baffuto divenne realtà nell'ottobre del 2017.

A seguire a ruota troviamo invece The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si è portato a casa un metascore di 96 (leggete la nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per scoprire perché si tratta di un capolavoro). 96 è la media raggiunta anche dalla versione Switch di The House in Fata Morgana, acclamata visual novel che tuttavia ha raggiunto tale risultato con sole 10 recensioni internazionali totali raccolte dal noto aggregatore.

E dopo aver scoperto i migliori in assoluto, volete sapere anche qual è il gioco più venduto su Nintendo Switch?

Su 10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti di oggi.