Qual è il gioco più bello per PS2 e la miglior esclusiva Sony?

Qual è il miglior gioco di sempre per PlayStation 2? Per scoprirlo ci siamo affidati a Metacritic, prendendo il Metascore globale come riferimento per eleggere il miglior gioco PS2 e la miglior esclusiva Sony per la console a 128-bit. Invece, ecco qual è il miglior gioco PS3 di sempre.

Qual è il gioco PS2 più bello di tutti?

La medaglia del miglior videogioco mai uscito per la PlayStation 2 spetta a Grand Theft Auto 3 con un Metascore di 97/100, condiviso con Tony Hawk’s Pro Skater 2, che occupa però la seconda posizione della top 3. GTA 3, uscito nell’autunno 2001, è stato un videogioco seminale che ha contribuito non solo al successo di PS2 ma anche a plasmare i videogiochi di azione in terza persona, che dopo Grand Theft Auto III non sarebbero mai più stati gli stessi.

Qual è la miglior esclusiva Sony per PS2?

Per trovare la miglior esclusiva Sony per PS2 bisogna scendere fino alla posizione numero 7, occupata da Gran Turismo 3 A-Spec con un Metascore complessivo di 95/100. Le uniche altre esclusive Sony per PS2 in Top 30 sono God of War con un Metascore di 94/500 alla posizione numero 15 e God of War II alla posizione numero 24 con una votazione complessiva di 93/100.