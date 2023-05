Qual è il gioco più bello per PS5? Top 3 dei migliori giochi

In oltre due anni di vita, su PlayStation 5 sono usciti tantissimi giochi meritevoli di attenzione: Demon's Souls, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, Dead Space, Ratchet & Clank Rift Apart e tanti altri. Ma quali sono i tre più belli in assoluto?

Per capirlo abbiamo spulciato la classifica dei migliori giochi PS5 su Metacritic, e il verdetto non lascia spazio a dubbi: Elden Ring è il miglior videogioco uscito su PS5 con un Metascore di 96/100. Ecco il podio con le prime tre posizioni.

1 - Elden Ring

Il gioco di FromSoftware realizzato in collaborazione con George R.R. Martin (autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) si è rivelato un successo epocale con oltre 17 milioni di copie vendute in pochi mesi. Elden Ring è diventato un fenomeno pop capace di coinvolgere anche chi normalmente non gioca con i videogiochi e il Metascore altissimo testimonia l'ottimo lavoro svolto da Miyazaki e dal suo team. E non è finita qui dal momento che il primo DLC Shadow of the Erdtree è in dirittura di arrivo.

2 - The Witcher 3 Wild Hunt

Secondo posto per The Witcher 3 Wild Hunt, il gioco, lo conosciamo, è lo stesso di sempre, un vero cult del genere e un caposaldo assoluto del catalogo CD Projekt RED. La versione PlayStation 5 presenta un comparto tecnico di assoluto spessore con supporto per il Ray Tracing e per le funzionalità del DualSense. Se volete saperne di più ecco la nostra analisi tecnica di The Witcher 3 per PS5.

3 - God of War Ragnarok

Terzo posto per God of War Ragnarok, ad oggi l'esclusiva PlayStation 5 con il Metascore più alto in assoluto (94/100). L'ultima avventura norrena di Kratos e Atreus è un gioco epico (in tutti i sensi), un'avventura che non ha deluso le aspettative ed ha migliorato quanto di buono fatto da Sony Santa Monica con God of War 2018. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di God of War Ragnarok.