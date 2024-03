Qual è il gioco più brutto di Naughty Dog? Da umili origini verso grandi imprese

"Sic Parvis Magna" non è solo il motto di Sir Francis Drake ripreso da Nathan Drake nella serie di Uncharted: il suo significato si riflette anche su Naughty Dog stessa, il cui successo odierno dimostra quanto lunga e faticosa è stata la strada dello studio californiano rispetto alle origini.

I primi giochi di Naughty Dog, infatti, sono perlopiù prodotti scadenti fortemente criticati da critica e pubblico di allora. La compagnia inizierà a farsi un nome concreto a partire dall'originale Crash Bandicoot sulla prima PlayStation (a tal proposito eccovi la classifica dei Crash Bandicoot), migliorando sempre di più ed ottenendo sempre più consensi con le successive serie di Jak and Daxter, Uncharted e The Last of Us. Ma tornando invece agli inizi, qual è il gioco più brutto di Naughty Dog?

Titoli come Keef The Thief per PC e Rings of Power per SEGA Mega Drive non hanno goduto di particolari consensi, ma forse ad emergere come "vincitore" è Way of the Warrior, un Picchiaduro clone di Mortal Kombat senza però il carisma e l'impatto della serie targata Midway. Pubblicato su 3DO nell'agosto del 1994, Way of the Warrior poteva contare su un ottimo comparto audiovisivo che, tuttavia, da solo non poteva sopperire alle numerose e gravi mancanza del gameplay: un sistema di controllo legnoso, la difficile esecuzione delle mosse speciali, i lunghi caricamenti, personaggi poco ispirati e la mancanza di originalità sono tutti elementi negativi che hanno impedito al gioco di spiccare il volo.

Way of the Warrior si è dunque perso nel marasma di Picchiaduro che hanno provato ad imitare lo stile e la violenza di Mortal Kombat senza però raggiungerne i fasti, dimostrandosi così l'opera più brutta e meno ispirata nella storia di Naughty Dog. Il riscatto della compagnia avverrà però due anni dopo proprio con l'uscita di Crash Bandicoot, l'inizio di un percorso di continua crescita che ha infine reso i "cagnacci" uno degli studi più amati dagli appassionati a livello internazionale. "Da umili origini verso grandi imprese", è proprio il caso di dirlo.

