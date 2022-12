Qual è il gioco più brutto per Nintendo Switch tra quelli usciti nel 2022?

L'ultimo dell'anno è finalmente giunto alle porte e, nel desiderio di tirare un po' le somme di questi dodici mesi che hanno caratterizzato l'ampio parco titoli della Grande N andando a vedere qual è stato il miglior gioco Nintendo Switch del 2022, è arrivato il momento di analizzare anche gli aspetti negativi dell'anno quasi giunto al termine.

Com'è giusto che sia, Nintendo Switch è stato caratterizzato anche da produzioni videoludiche che non hanno saputo conquistare la stampa specializzata, nonostante quest'ultimo sia stato anche l'anno in cui abbiamo assistito al ritorno in auge di una delle principali IP Nintendo in seguito al ritrovato dominio di Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch battendo anche Pokémon Scarlatto e Violetto.

Ma qual è stato il peggior titolo uscito su Nintendo Switch quest'anno? A fornirci una risposta è stato il noto sito Metacritic, il quale ha raccolto i voti assegnati dalle principali redazioni videoludiche di tutto il mondo e andando ad effettuare una media tra queste. Il parco titoli della console ibrida di Nintendo è stata caratterizzata da numerose uscite nel 2022, seppure la peggiore di queste sia stata XEL.

Per chi non lo conoscesse, XEL è un'esperienza fantascientifica dalle tinte action-adventure, uscita nel corso della seconda metà del 2022. Disponibile su tutte le piattaforme, i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di Reid, il cui compito sarà quello di scoprire le sue origini alquanto enigmatiche. Purtroppo, però, il titolo sviluppato e pubblicato dai ragazzi di Tiny Roar e Assemble Entertainment non ha in alcun modo soddisfatto la critica videoludica, la quale ha decretato che questa sia una delle esperienze meno significative per il 2022 di Nintendo Switch.