Qual è il gioco più brutto della PlayStation 2?

Cara vecchia PlayStation 2, quante emozioni ci hai regalato in compagnia di giochi come GTA 3, Vice City, Kingdom Hearts, Devil May Cry, God of War e God of War 2, Silent Hill 2, ICO e Shadow of the Colossus, Final Fantasy X e potremo continuare all'infinito...

Tanti capolavori indiscussi, ma anche PS2, come qualsiasi altra console, ha ospitato giochi non propriamente memorabili. Spesso giochi su licenza basati su film, serie TV e cartoni animati, altrettanto spesso giochi sportivi oppure "esperimenti" non del tutto riusciti.

Ma qual è il gioco più brutto mai uscito su PlayStation 2? Per scoprirlo ci siamo affidati al "solito" Metacritic, che ci fornisce una risposta chiara e precisa. Per quanto riguarda i voti della critica, il peggior gioco mai uscito su PS2 è Gravity Games Bike Street Vert Dirt, datato 2002 e accolto con un Metascore di 2.4/10. Non va meglio al terribile GoDai Elemental Force e nemmeno al gioco dei Biker Mice (datato 2007), entrambi si fregiano di un Metascore pari a 2.7/10, ma nessuno batte Gravity Games Bike Street Vert Dirt.

Per quanto riguarda invece i voti della community, il peggior gioco per PS2 è Madden NFL 12 uscito fuori tempo massimo nell'autunno 2011 e che può "vantare" uno user score di 1.7/10. Siete d'accordo con questi verdetti oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.