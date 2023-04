Qual è il gioco più brutto della PlayStation 5?

PlayStation 5 ha offerto in questi anni giochi di elevato spessore: tra first-party quali God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West passando per multipiattaforma come Elden Ring e Resident Evil 4 Remake, l'elenco delle grandi produzioni è piuttosto nutrito. Ma non sono mancati anche titoli da dimenticare.

Sapete qual è il gioco più brutto mai pubblicato su PS5 fino a questo momento? Andando a consultare Metacritic scopriamo che a raggiungere questo ben poco lusinghiero primato è stato eFootball 2022 di Konami con una pessima media di 34. Pubblicato nel settembre del 2021, eFootball si pone come l'erede di Pro Evolution Soccer, ma il suo esordio è stato tutt'altro che trionfale: pochissimi contenuti, una giocabilità grezza ed un comparto tecnico datato e con tanti problemi hanno profondamente deluso critica e pubblico. Altri giochi hanno registrato numeri bassissimi su Metacritic, come Babylon's Fall (41) e LEGO Brawls (46), ma soltanto il gioco calcistico è sceso sotto una media di 40 tra i giochi con un minimo di 7 recensioni raccolte dal noto portale.

C'è tuttavia da dire che eFootball è concepito da Konami come un live-service in continuo aggiornamento, e nel corso degli anni il gioco è stato un poco alla volta perfezionato ed arricchito fino adivenire maggiormente presentabile, grazie anche all'update eFootball 2023. E sebbene dalla nostra analisi di eFootball 2023 emerge come ora il titolo Konami sia tranquillamente giocabile pur con una carenza di contenuti ancora concreta, il lancio della prima versione fu comunque considerato un disastro all'unanimità e ricordato ancora adesso come il peggior gioco ad essere arrivato su PS5.

Infine, facciamo un tuffo nel passato: ecco invece qual è il gioco più brutto della PlayStation 2.