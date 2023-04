Qual è il gioco più brutto per PS3? No, non è Rambo!

Nonostante le difficoltà iniziali, PlayStation 3 ha offerto ai suoi possessori un catalogo giochi di tutto rispetto, con titoli diventati poi dei veri e propri classici come God of War III, Uncharted Drake's Fortune, The Last of Us e tantissimi altri. Ma, ovviamente, non sono mancati i giochi brutti, ma brutti brutti...

Qual è il peggior gioco PS3 di sempre? Si potrebbe pensare a Rambo The Video Game, gioco uscito nel 2014 e accolto negativamente da pubblico e critica (sulle nostre pagine la recensione di Rambo The Video Game termina con un non troppo lusinghiero 2/10) ma in realtà c'è un gioco ben peggiore, almeno basandosi sul Metascore di Metacritic.

Parliamo di Leisure Suit Larry Box Office Bust, uscito nel 2009 e che può vantare un Metascore di 17/100, inferiore (e nemmeno di poco) al già poco esaltante 23/100 di Rambo The Video Game. Un vero e proprio disastro se pensiamo che la media dei voti delle testate dell'epoca raramente ha superato 3.0/10 con numerosi 1.0/10, 1.5/10 e 2.0/10.

E voi, siete d'accordo? E' davvero Leisure Suit Larry Box Office Bust il gioco più brutto mai uscito durante la gloriosa carriera di PlayStation 3 o ci sono stati giochi persino più brutti? Scatenatevi qui sotto nei commenti.