Qual è il gioco più brutto per PS4? Non è Godzilla, c'è molto di peggio!

Ma quanti capolavori ha ospitato la vecchia console Sony? Su PS4 sono usciti tantissimi capolavori ma anche giochi assolutamente mediocri e persino meno di mediocri: semplicemente agghiaccianti, in alcuni casi. Ma vi siete mai chiesti qual è il gioco più brutto di tutti per PS4?

Godzilla era brutissimo, The Quiet Man era tremendo, Tony Hawk's Pro Skater 5 semplicemente orribile, Basement Crawl mezzo rotto e Road Rage davvero misero. Ma c'è di peggio, e per scoprirlo siamo andati a scavare in fondo alla classifica dei giochi PS4 di Metacritic. Chi occupa l'ultimo posto?

Rullo di tamburi, il premio di peggior gioco di sempre per PlayStation 4 spetta a Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One con un Metascore di 21/100. Primo episodio di una trilogia mai conclusa, all'epoca il gioco venne stroncato anche dal nostro Giuseppe Arace, che nella recensione di Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One scriveva:

"Afro Samurai 2 è un tie-in a tratti agghiacciante per la sua bruttezza, che non possiede nemmeno il guizzo trash di produzioni come il recente Devil's Third."

Siamo nell'anno 2015 ed effettivamente anche Devil's Third di Tomonobu Itagaki non è che venne fuori proprio benissimo... ma in quel caso parliamo di una esclusiva Nintendo Wii U, non disponibile su PS4.

