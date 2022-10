Qual è il gioco più brutto di sempre? Ride To Hell Retribution è in buona compagnia

E dopo aver scoperto qual è il miglior gioco di sempre secondo il noto portale Metacritic, è tempo di sapere anche quale titolo si merita l'onore inverso, imponendosi su ogni altra produzione come la peggiore mai realizzata.

Sul sito che ormai un ventennio si occupa di raccogliere i verdetti della stampa internazionale su ogni videogioco pubblicato è possibile trovare numerose produzioni con medie da "semaforo rosso", ossia con valutazioni dal 49 in giù volte a rappresentare prodotti insufficienti se non veri e propri disastri. Ma sono in particolare cinque giochi a distinguersi in negativo, offrendo le medie più basse mai registrate finora da Metacritic. Scopriamo di quali giochi si tratta:

Leisure Suit Larry Box Office Bust - 17

Pur trattandosi di un nome di culto nel panorama videoludico, Leisure Suit Larry ha indubbiamente vissuto tempo migliori nel corso del tempo. Il punto più basso del franchise si è raggiunto con Box Office Bust, la cui versione PS3 è stata letteralmente distrutta dalla critica portando alla misera media di 17 su Metacritic (le versioni Xbox 360 e PC hanno raggiunto medie leggermente più alte, ma comunque gravemente insufficienti). Il gioco si rivela essere fuori tempo massimo, programmato senza il minimo impegno in ogni sua componente. Ed è un peccato, perché dietro lo sviluppo c'è pur sempre uno studio con un certo prestigio come Team17. Per fortuna negli ultimi anni la serie è riuscita a risollevarsi, come rivela la nostra recensione di Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry.

Yaris - 17

Un gioco di corse totalmente incentrato sulla celebre automobile della Toyota, che tuttavia farebbe enorme fatica ad attirare le attenzione anche dei più grandi fanatici della Yaris. Il titolo sviluppato da Castaway Entertainment e pubblicato in esclusiva per Xbox Live Arcade nel 2007 è semplicemente "rotto" in ogni sua componente, da un sistema di guida incapace di funzionare a componenti online inaccessibili. Un prodotto così tanto scadente da essere poi stato completamente rimosso dal servizio Microsoft appena un anno dopo l'uscita.

Ride to Hell Retribution - 13

Con grande probabilità il peggior gioco mai comparso nella ludoteca di PlayStation 3 e Xbox 360. Ride to Hell Retribution ha avuto alle spalle uno sviluppo molto travagliato: annunciato nel 2008, la sua uscita era stata originariamente fissata per il 2009, ma enormi problemi di produzioni hanno costretto Eutechnyx a posticipare ripetutamente il gioco, pubblicato infine nell'estate del 2013. Le grosse problematiche si sono riflettute completamente nel prodotto finito, entrato nell'immaginario collettivo dei giocatori più per il suo gameplay ignobile e per le sue animazioni da pelle d'oca che per le sue qualità a quanto pare inesistenti, stando alla media di 13 che campeggia in bella mostra sulla pagina Metacritic dedicata alla versione PS3.

Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade - 11

Big Rigs Over the Road Racing - 8

I peggiori giochi di sempre secondo OpenCritic

Il peggior gioco mai comparso su, traguardo raggiunto grazie ad una media pari ad 11.è stato descritto da coloro che lo hanno recensito come un'autentica tortura da giocare, un prodotto così rotto da rendere praticamente impossibile riuscire a giocare uno qualunque dei minigiochi presenti nella raccolta. In poche parole, un prodotto così mal programmato da essere indigesto anche per il pubblico di famiglie a cui è rivolto.Il titolo con lanella storia di Metacritic, ma più in generale uno dei peggiori giochi mai realizzati nella storia. Ed il racing game a base di camion firmatoha raggiunto questo traguardo per una ragione ben precisa: è stato pubblicato in uno stato ancora totalmente incompleto. Glitch grafici senza sosta, I.A. avversaria inesistente (nel senso che il rivale resta immobile sul posto per tutta la gara), compenetrazioni poligonali come se non ci fosse un domani e persino i numeri del cronometro che non entrano nell'interfaccia. Sembra di essere davanti ad un gioco in pre-produzione, e invece è stato regolarmente pubblicato sucon soldi da spendere per portarselo a casa. Nel suo essere un abominio videoludico,è diventato comunque un gioco di culto raccogliendo le simpatie di numerosi giocatori sparsi per il mondo. Viene quindi da gridare in coro "You're Winner", proprio come compare su schermo dopo aver "vinto" una gara contro avversari inesistenti.Anche su un altro famoso raccoglitore di recensioni online è possibile trovare prodotti bocciati all'unanimità dalla critica di tutto il mondo.è stato fondato nel 2015 e di conseguenza non ha trattato alcuni dei giochi citati dal "collega" Metacritic, ma appunto per questo è possibile scavare più a fondo e scoprire altre produzioni considerate pessime dai recensori di tutto il mondo.

Si aprono quindi le danze con Vroom in the Night Sky, il peggior gioco mai apparso su Switch secondo il sito come testimoniato dalla media di 19 riportata. Ad affiancarlo troviamo produzioni come Afro Samurai 2 Revenge of Kuma (21), Joe's Diner (21) e Steel Rivals (19). A superarli tutti è però Planet 2000, un titolo del 2017 incentrato su combattimenti tra veicoli talmente mal realizzato da aver raggiunto una media di 15 su OpenCritic. Non bassa come Family Party su Metacritic, ma di sicuro sufficiente per farlo passare alla storia come uno dei peggiori videogiochi di tutti i tempi.