Qual è il nuovo gioco di Call of Duty?

Il franchise di Call of Duty non sta passando un periodo molto felice, con Vanguard che arranca nelle vendite, considerati gli standard della serie, e Warzone in condizioni "imbarazzanti", per stessa ammissione dei suoi creatori. C'è tanta voglia di riscatto in seno ad Activision, la quale ha già delineato i piani per il 2022.

Ancora una volta, i rumor sul nuovo capitolo hanno cominciato a circolare con netto anticipo rispetto al suo reveal ufficiale. Da mesi di discute del futuro della serie e Activision ha finalmente soddisfatto la curiosità di tutti gli appassionati che da tempo si chiedono qual è il prossimo episodio di Call of Duty.

Ebbene, nel corso di un briefing interno svoltosi qualche giorno fa, i cui dettagli sono stati prontamente divulgati in rete, Activision ha confermato ufficialmente che il nuovo capitolo della serie è Call of Duty Modern Warfare 2, il cui lancio è previsto alla fine di quest'anno. Si tratta di un seguito diretto del reboot di Modern Warfare pubblicato nel 2019, considerato come uno dei migliori episodi della storia recente del franchise. A svilupparlo ci stanno ovviamente pensando i ragazzi di Infinity Ward, ai quali è stata anche affidata la rifondazione di Warzone. Lo studio di Encino, in California, sta dando forma ad una nuova esperienza del Battle Royale free-to-play, dotata di un playspace completamente inedito e un sandbox rinnovato, anch'essa prevista nel 2022.

Sta letteralmente per cominciare una nuova era di Call of Duty, che tra l'altro poggerà le proprie basi su un motore grafico, che sarà condiviso da Modern Warfare 2 e Warzone 2.