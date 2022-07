Qual è stato il primo gioco di carte collezionabili?

Il primo accenno a un gioco di carte risale alla Cina del IX secolo. Da allora quel concetto di passatempo si è evoluto, espandendosi ovunque a partire dal mondo arabo e con l’arrivo in Europa avvenuto nel Medioevo. Oggi esistono un’infinità di tipi e giochi di carte, spesso legati all’ambito del collezionismo, ma qual è stato il primo fra questi?

Al di là di quelli che sono i vari nomi riconosciuti come precursori dei giochi di carte collezionabili (fra i quali ricordiamo Top Trumps, Strat-O-Matic, Nuclear War e Illuminati), la moderna concezione dei cosiddetti GCC deriva dal lavoro del designer Richard Garfield a cui dobbiamo Magic: The Gathering uscito nel ‘93.



Nonostante BattleCards lo abbia infatti preceduto di qualche mese mostrando regole strutturate ed elementi di natura collezionistica, fu il famoso prodotto targato Wizards of the Coast a creare gli standard caratteristici di questa branca dei giochi di carte. Tra le novità seminali introdotte da Magic, la possibilità di costruire mazzi personalizzati basati su vere e proprie strategie interne al gioco, acquistando pacchetti aggiuntivi e dal contenuto casuale nella speranza di veder espandere la propria collezione di carte.

