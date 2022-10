Qual è il gioco di carte collezionabili più diffuso e famoso del mondo?

I giochi di carte collezionabili uniscono l’hobby del collezionismo al piacere di giocare in compagnia di qualcuno e, per questo motivo, non stupisce la loro diffusione a livello globale. Al giorno d’oggi l’attenzione rivolta a questo passatempo ha raggiunto i suoi massimi storici, ma qual è il GCC più conosciuto e giocato al mondo?

Fin dal suo originale debutto avvenuto nel 1993, e dopo oltre 20 miliardi di carte prodotte su larga scala, Magic The Gathering è senza dubbio ancora oggi il gioco di carte collezionabili più popolare al mondo. Un gradino più in basso rispetto all’opera seminale ideata da Richard Garfield (che vi ricordiamo essere considerata il primo gioco di carte collezionabili in assoluto) troviamo invece il celebre Pokémon Trading Card Game seguito a sua volta da Yu-Gi-Oh!. Per approfondire ulteriormente l’argomento, ecco un nostro speciale dedicato alla storia di Magic The Gathering che tratta la genesi e lo sviluppo del gioco pubblicato sotto l’egida di Wizards of the Coast.

Nel caso non disdegnaste l’idea di collezionare carte e costruire mazzi in formato digitale, sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire quali sono i migliori videogiochi di carte per dispositivi mobile: dal Gwent divenuto celebre dopo The Witcher 3 all’ottima trasposizione dell’opera di Garfield intitolata Magic The Gathering Arena.