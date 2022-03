Qual è l'ultimo gioco di Castlevania uscito?

La serie Castlevania è assente dalle scene videoludiche da molti anni con un capitolo inedito, il franchise è tornato recentemente alla ribalta grazie al discreto successo della serie e Konami ha lanciato negli anni scorsi remaster e raccolte, ma a quando risale l'ultimo gioco di Castlevania uscito sul mercato? Facciamo chiarezza.

Parlando di episodi "regolari" dobbiamo citare come ultima uscita Castlevania Lords of Shadow 2, uscito all'inizio del 2014 su PC, PS3 e Xbox 360: dopo la tiepida accoglienza riservata al progetto da pubblico critica, Konami ha deciso di mettere in pausa la saga, tornata solo saltuariamente sugli schermi.

Considerando anche gli spin-off invece l'ultimo gioco della serie è Castlevania Grimoire of Souls, uscito nel 2019 su Apple Arcade. In tempi più recenti invece l'ultimo gioco in assoluto uscito sul mercato è Castlevania Advance Collection, raccolta che include Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow, originariamente usciti su Game Boy Advance, oltre al porting di Castlevania Dracula X per Super Nintendo.

E per quanto riguarda il futuro? Secondo alcuni rumor, Konami sta lavorando ad un nuovo Castlevania e la compagnia giapponese è interessata a riportare sul mercato alcune sue storiche IP, tra cui la saga a base di vampiri e Metal Gear Solid.