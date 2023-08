Qual è l'ultimo videogioco di Dragon Ball uscito?

I videogiochi a tema Dragon Ball sono un numero letteralmente sconfinato: a partire dal primissimo pubblicato solo in Giappone nel 1986 (Dragon Ball Dragon Daihikyo) sono stati realizzate svariate decine di produzioni legate all'opera di Akira Toriyama, alcune anche di grandissima qualità.

E mentre i fan si chiedono che fine ha fatto Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ricordate qual è stato finora l'ultimo gioco a tema Dragon Ball pubblicato sul mercato? La release più recente risale al 13 ottobre 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox: si tratta di Dragon Ball The Breakers, uno degli esperimenti più curiosi tra i giochi dedicati al franchise essendo un survival game multiplayer asimmetrico.

Prendendo spunto sia dalla serie originale di Dragon Ball che da Dragon Ball Z, l'opera sviluppata da Dimps e prodotta da Bandai Namco, mette a confronto un gruppo di sopravvissuti che deve fuggire dalle grinfie di un Razziatore (basato sui villain principali e più potenti della serie) che diventa sempre più forte con il passare del tempo. Il gruppetto di sventurati fuggitivi deve dunque lavorare d'astuzia così da evitare una brutta fine per mano del nemico, facendo ricorso ad ogni risorsa pur di resistere all'offensiva del mostro di turno.

Purtroppo però, come spiegato nella nostra recensione di Dragon Ball The Breakers, l'esperimento non è stato un successo a causa di diversi limiti ludici, strutturali e contenutistici, anche se Bandai Namco ha continuato a supportarlo in seguito al lancio. La speranza è che il futuro Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 possa avere maggiori fortune.