Qual è l'ultimo gioco di Fallout uscito e in che anno?

La saga videoludica di Fallout è davvero longeva e nel corso degli anni sono arrivati sugli scaffali di tutti i negozi numerosi capitoli. Se vi siete avvicinati al brand grazie alla serie TV che di recente è stata aggiunta al già ricco catalogo di Amazon Prime Video, vi sveliamo qual è l'ultimo capitolo pubblicato, così che possiate recuperarlo.

L'ultimo gioco della serie ad essere arrivato nei negozi è stato Fallout 76, disponibile dal 23 ottobre 2018. Si tratta di un capitolo atipico, poiché rispetto a tutti gli altri non si tratta di un'avventura single player, ma di un titolo multiplayer a mondo aperto in cui i giocatori possono decidere se collaborare oppure se affrontarsi. Proprio come gli altri giochi, anche Fallout 76 ha ricevuto numerose espansioni, ma in questo caso si è trattato di aggiornamenti gratuiti per tutti coloro i quali possedevano la versione base del gioco. A tal proposito, vi ricordiamo che Fallout 76 è gratis per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

Ecco di seguito l'elenco completo di tutti i Fallout e delle relative espansioni in ordine di uscita:

Fallout (1997)

Fallout 2 (1998)

Fallout Tactics (2001)

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2004)

Fallout 3 (2008)

Fallout 3: Operation Anchorage (2009)

Fallout 3: The Pitt (2009)

Fallout 3: Broken Steel (2009)

Fallout 3: Point Lookout (2009)

Fallout 3: Mothership Zeta (2009)

Fallout: New Vegas (2010)

Fallout: New Vegas - Dead Money (2010)

Fallout: New Vegas - Honest Hearts (2011)

Fallout: New Vegas - Old World Blues (2011)

Fallout: New Vegas - Lonesome Road (2011)

Fallout Shelter (2015)

Fallout 4 (2015)

Fallout 4: Automatron (2016)

Fallout 4: Far Harbour (2016)

Fallout 4: Vault-Tec Workshop (2016)

Fallout 4: Nuka-World (2016)

Fallout 76 (2018)

