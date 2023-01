Qual è il gioco di FIFA più venduto di sempre? La risposta potrebbe stupirvi

Fin dall'ormai lontano 1993, anno della pubblicazione della sua prima iterazione, la serie di FIFA ha rappresentato uno dei pilastri più importanti del genere dei videogiochi calcistici. Con il passare del tempo il titolo a cadenza annuale di Electronic Arts ha scalato le classifiche fino a diventare uno dei giochi più venduti ogni anno.

Ormai da tantissimo tempo siamo abituati a vedere la presenza costante di FIFA tra i videogiochi più venduti di ogni settimana: la maggior parte delle volte, tra l'altro, si posiziona al primo posto, anche durante i periodi in cui vengono pubblicati altri pezzi da novanta molto attesi dal pubblico, come grosse esclusive di Sony o Microsoft. Fatta questa premessa, però, qual è il capitolo di FIFA più venduto di sempre?

A differenza di quanto si potrebbe pensare osservando i risultati finanziari di Electronic Arts, che evidenziano guadagni maggiori ogni anno, non sempre accade che il capitolo più recente della serie venda di più dei precedenti, anzi. Il FIFA più venduto di sempre è ancora oggi FIFA 18, il quale è riuscito a piazzare un totale di circa 24 milioni di copie, una cifra sicuramente ragguardevole considerando che si tratta di una serie pubblicata ogni anno regolarmente.

Naturalmente, si tratta di un record che per sua stessa natura potrebbe essere infranto da FIFA 23, anche se le proiezioni di vendita sembrerebbero escluderlo. Quello che è certo, tuttavia, è che, se questo sorpasso non dovesse avvenire, FIFA 18 resterebbe per sempre il capitolo di FIFA più venduto in assoluto, poiché Electronic Arts sta per passare al nuovo EA Sports FC.