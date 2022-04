Qual è il gioco di Final Fantasy più venduto in assoluto?

Al giorno d’oggi la saga di Final Fantasy conta un enorme numero di capitoli e si appresta ad accogliere, probabilmente nel corso del 2023, il suo sedicesimo capitolo numerato: un chiaro segnale di quanto il pubblico apprezzi ancora oggi il leggendario franchise di Square Enix.

Alcuni capitoli della serie hanno riscosso più successo rispetto ad altri e, a distanza di molti anni, risultano ancora i più amati e apprezzati dagli appassionati, per via di particolari meccaniche o grazie ad una narrazione particolarmente coinvolgente. Differenze acuite anche dal fatto che i giochi della serie di Final Fantasy non sono collegati tra di loro.

Scendendo più nel dettaglio, il capitolo che ha venduto di più è l'originale Final Fantasy VII: il titolo in questione ha infatti piazzato ben 13.2 milioni di copie nel corso degli anni. A seguire troviamo subito dopo Final Fantasy XV, a quota 10.9 milioni. Un discorso a parte va poi fatto per Final Fantasy XIV, il quale ha festeggiato alcuni mesi fa il raggiungimento dei 25 milioni di giocatori registrati. Si tratta però in questo caso di un titolo completamente diverso dagli altri titoli, in quanto possiede una struttura da MMORPG online con sistema di pagamento basato su un canone mensile.



Risulta quindi chiaro che non sia possibile fare confronti con gli altri capitoli più classici della serie, basati invece su un sistema di vendita tradizionale. A proposito del settimo capitolo, ecco quanti capitoli avrà Final Fantasy VII Remake.