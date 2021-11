Qual è l'ultimo gioco di FromSoftware?

From Software è ormai da tempo una certezza del panorama videoludico, autrice di alcune delle produzioni più amate degli ultimi anni quali Bloodborne e la serie Souls. E dopo aver visto il video gameplay di Elden Ring, l'attesa nei confronti della nuovo opera si fa ancora più impaziente.

Prima di mettere le mani sopra Elden Ring bisogna aspettare ancora un po', precisamente fino al 25 febbraio 2022. Nel frattempo, però, vi ricordate qual è stato l'ultimo gioco pubblicato da From Software? Si tratta di un'altro titolo acclamato da critica e pubblico, Sekiro Shadows Die Twice. Le vicende di Lupo differiscono in parte da quelle tipiche dei Souls puntando con maggior convinzione su un'impostazione in stile Action/Adventure, ma il tocco di From Software si avverte tutto non solo nelle atmosfere e nella grande cura riposta nel gameplay, ma anche per l'elevato grado di sfida capace di mettere a dura prova le abilità dei giocatori.

Come sottolineato nella nostra recensione di Sekiro Shadows Die Twice, si tratta di un'altra importante opera firmata da Hidetaka Miyazaki, uno dei più amati game designer dell'attuale panorama videoludico che promette di ripetersi anche con l'attesissimo Elden Ring. Se però ancora non lo avete giocato, e in vista del debutto della prossima produzione firmata From Software, giocare Sekiro potrebbe essere la miglior soluzione per ingannare l'attesa.