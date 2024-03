Qual è il gioco FromSoftware più facile? Ecco il souls più adatto ai neofiti

I souls sviluppati da FromSoftware sono divenuti famosi per il tasso di sfida tarato verso l'alto in grado di mettere alla prova anche i più coriacei. Ben consci di ciò, i videogiocatori meno scafati si sono sempre tenuti alla larga da Dark Souls & co., ma la verità è che non tutti sono impossibili. Qual è il più facile di tutti?

Qual è il gioco FromSoftware più facile di tutti?

Chiariamo fin da subito: nessuno dei souls sviluppati da FromSoftware può essere considerato alla stregua di una passeggiata di salute. Tutti quanti richiedono pazienza e dedizione, essendo caratterizzati da nemici ostici e insidie d'ogni sorta. Ciononostante, se proprio volete mettervi alla prova e dare una chance ad uno dei filoni videoludici più apprezzati del momento, vi consigliamo di cominciare da Elden Ring, che è anche il più recente di tutti.

Sì, sappiamo che la risposta a questa domanda non è univoca, essendo influenzata da numerose variabili anche personali, ma a nostro modo di vedere Elden Ring è il souls di FromSoftware più facile di tutti. Il motivo risiede nella sua natura open world, che la distingue da tutti i predecessori. Offrendovi maggiore libertà nell'esplorazione e nell'ingaggio di determinati scontri, Elden Ring addolcisce la curva della difficoltà permettendovi di scegliere il percorso che più vi aggrada. Un'area è troppo difficile da affrontare? Cambiate direzione e tornateci in un secondo momento, quando voi e il vostro personaggio vi sentite più pronti. Inoltre, il mondo di gioco è costellato da un grande numero di falò, i quali non risultano mai essere eccessivamente distanti dall'azione a dagli XP perduti che aspettano di essere recuperati. In definitiva, Elden Ring sa essere molto impegnativo, ma in maniera sicuramente più dolce rispetto agli altri.

Subito dopo Elden Ring in questa speciale scala della difficoltà piazziamo Bloodborne. Intendiamoci, anche l'esclusiva PlayStation 4 sa benissimo come mettervi alla prova (specialmente nella tosta espansione The Old Hunters), tuttavia presenta un gameplay più immediato, aggressivo e votato all'azione rispetto ai Dark Souls, facendo a meno degli scudi e delle classi. In altre parole è più facile da padroneggiare fino in fondo, anche se - ve lo assicuriamo - sa benissimo come mettere la vostra pazienza alla strette.