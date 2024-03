Qual è il gioco FromSoftware più venduto? La vittoria è schiacciante

FromSoftware conta trent'anni di attività, tuttavia lo studio di Tokyo ha raggiunto il successo globale solamente con i souls, un filone inaugurato da Demon's Souls nel 2009 e evolutosi fino ad Elden Ring nel 2022. Nel mezzo, ci sono stati i Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, ma vi siete mai chiesti qual è il più venduto in assoluto?

Se la risposta è sì, allora siete giunti nel posto giusto. Senza troppi giri di parole, il souls più venduto in assoluto è di gran lunga Elden Ring, il cui poderoso successo ha colto alla sprovvista anche la stessa FromSoftware. Gli ultimi dati ufficiali risalgono al febbraio del 2024 e parlano di ben 23 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Il numero comprende tutte le edizioni del gioco, dunque PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Con tutta probabilità il dato è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi sotto la spinta del lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, fissata per il 21 giugno 2024 sulle medesime piattaforme citate poc'anzi.

E gli altri souls invece, quanto hanno venduto? Per quanto riguarda Dark Souls, l'ultimo aggiornamento ufficiale risale a marzo 2020, quando Bandai Namco ha dichiarato 10 milioni di unità distribuite per Dark Souls 3 e 27 milioni prendendo in considerazione l'intera serie. Da allora i numeri reali potrebbero essere cresciuti ulteriormente, ma non crediamo al punto da poter impensierire Elden Ring. In merito a Bloodborne siamo in possesso di numeri estremamente vecchi: sappiamo che ha piazzato un milione di copie nel primo mese di commercializzazione, diventate poi due milioni nel settembre del 2015, ma da allora Sony non ha fornito ulteriori numeri ufficiali, anche se i dati più recenti emersi dal leak di Insomniac parlano di oltre 7 milioni di copie vendute. Infine, grazie ad Activision-Blizzard sappiamo per certo che Sekiro Shadows Die Twice ha raggiunto quota 10 milioni di copie nel settembre del 2023.