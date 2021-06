Qual è il gioco più giocato in assoluto su Roblox?

In origine era stato concepito come un semplice clone di Minecraft, per poi evolversi e divenire qualcosa di molto più grande e imponente. Roblox si può considerare a tutti gli effetti una piattaforma social videoludica dove giocare un enorme numero di titoli appositi creati dagli utenti stessi ed è una realtà in continua espansione.

Ma qual è il gioco più giocato su Roblox? Stando agli ultimi dati aggiornati a marzo 2021, in testa alla classifica troviamo Adopt me!, incentrato sull'adottare e accudire animali domestici ed eventualmente scambiarli con altri giocatori. In totale Adopt me! è stato giocato oltre 20.5 miliardi di volte, raggiungendo nel gennaio 2021 il suo picco di giocatori attivi contemporaneamente, circa 500.000. Il gioco stacca di netto tutto il resto delle produzioni presenti su Roblox: Tower of Hell, il secondo gioco più popolare di sempre sulla piattaforma, è stato giocato un totale di 10.25 miliardi di volte, praticamente la metà rispetto a quanto registrato da Adopt me!, mentre il terzo classificato, MeepCity, si ferma a "solo" 9.3 miliardi.

Già disponibile su PC, Xbox One e sistemi mobile, Roblox sta per arrivare su PS5 e Switch, oltre che su Oculus Quest abbracciando così la realtà virtuale. Avete invece sentito parlare dell'evento Roblox x Gucci e di quanto hanno speso alcuni giocatori in questa occasione?