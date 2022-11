Qual è il gioco di God of War più difficile di tutti?

La serie di God of War ha da sempre reso difficile la vita dei giocatori, proponendo sfide ardue soprattutto ai livelli più alti ed in particolare contro i numerosi boss che popolano i giochi delle mitologie greche e norrene. Ma qual è il gioco più difficile della saga?

Non è facile rispondere a questa domanda, che deve necessariamente considerare criteri soggettivi delle specifiche esperienze e approcci del utenti, ma possiamo valutare alcuni elementi che hanno reso particolarmente difficili le avventure di Kratos, come i boss.

Le boss fight di God of War, infatti, rappresentano il fiore all'occhiello della saga di Santa Monica Studio, in particolare relativamente alla trilogia originale, ma con qualche interessante presenza anche nel soft reboot del 2018. Da questo punto di vista, il terzo e ultimo capitolo 'greco' è il più denso e spettacolare nel mettere in scena scontri con possenti boss tanto gargantueschi quanto impegnativi, soprattutto a livelli di difficoltà più alti. Ne è un esempio la battaglia finale contro Zeus, che mette fine allo sterminio dell'Olimpo.

Ma se non possiamo identificare in uno specifico gioco il più difficile, più semplice è capire quali sono stati i nemici che hanno messo più di altri in serio pericolo il Fantasma di Sparta (a tal riguardo, quando è nato Kratos di God of War?). La risposta qui sarà quasi certamente univoca: le Valchirie di God of War. Le guerriere alate al servizio di Odino sono boss relativi all'endgame, decisamente complesse da combattere e che raggiungono un certo picco di difficoltà con la loro leader Sigrun, uno scontro che probabilmente non ha eguali in tutta la saga.

Volete sapere se l'ultimo capitolo è ugualment difficile? Ecco la nostra recensione di God of War Ragnarok.