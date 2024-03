Qual è stato il primo gioco di Insomniac Games? Non è Spyro The Dragon!

Insomniac Games è uno dei team più famosi ed amati tra quelli in forza ai PlayStation Studios. La compagnia californiana ha conquistato i favori di critica e pubblico grazie a serie di grande successo come Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Resistance e Marvel's Spider-Man. Ma qual è stato il loro primissimo gioco?

La storia di Insomniac inizia ancora prima dell'originale Spyro, precisamente nel 1996 e sempre su PlayStation: in quell'anno sulla piattaforma di casa Sony vide la luce Disruptor, un FPS dall'impostazione simile a classici quali Doom e Wolfenstein 3D che permetteva ai giocatori di combattere anche attraverso poteri psicocinetici (cinque in tutto tra offensivi, difensivi e curativi), dal grado di sfida stimolante e con un ritmo dei combattimenti. In aggiunta, la storia era raccontata attraverso filmati in Full Motion Video, dimostrandosi un progetto tecnicamente ambizioso.

Nonostante la buonissima accoglienza della critica internazionale all'epoca, Disruptor non ottenne il successo commerciale sperato rivelandosi molto al di sotto delle aspettative di Insomniac. Tuttavia la qualità dimostrata dall'opera attirò l'attenzione di Sony, che avviò una stretta collaborazione con lo studio californiano già ai tempi della PS1, ottenendo subito grandi successi con la trilogia originale di Spyro. Ma è con Disruptor che ha inizio la storia dell'azienda, con Insomniac Games che svilupperà numerosi giochi nel corso della sua lunga carriera.

Parlando di un altro tra i tempi più celebri a disposizione di Sony, ricordate qual è stato il primo gioco di Naughty Dog?