Qual è l'ultimo gioco di Metal Gear pubblicato dalla Konami?

Nonostante Metal Gear Solid sia una delle serie più amate di tutti i tempi in ambito videoludico, l'iconico brand prodotto da Konami è ormai da qualche anno fermo ai box, senza nessun nuovo progetto all'orizzonte, almeno per il momento.

L'ultimo capitolo principale, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, è stato pubblicato nel 2015, e da allora la storia di Snake non è stata portata ulteriormente avanti anche a causa dell'addio di Hideo Kojima a Konami. Tuttavia The Phantom Pain non ha posto fine al franchise, in quanto un altro gioco ancora è stato pubblicato pochi anni dopo. A chi spetta dunque il titolo di ultimo Metal Gear finora pubblicato?

Si tratta di Metal Gear Survive, spin-off incentrato sul multiplayer pubblicato all'inizio del 2018 e che prende una piega molto diversa rispetto alle avventure canoniche, introducendo i giocatori in una realtà parallela devastata da un misterioso virus e mettendoli a confronto con creature simili a zombie, mescolando il gameplay di Metal Gear Solid V con meccaniche da puro survival.

Sebbene nella nostra recensione di Metal Gear Survive abbiamo provato a mettere in risalto le sue qualità, il titolo non è stato ben accolto da critica e pubblico a livello globale, con i fan di lunga data rimasti molto insoddisfatti dagli stravolgimenti apportati da Konami a questo spin-off. Si tratta tra l'altro del primo gioco di Metal Gear dal 1990 (anno in cui venne pubblicato Snake's Revenge su NES) ad essere realizzato senza alcun tipo di input da Kojima, che era già fuori dalla compagnia giapponese da circa tre anni.

Sebbene ci siano stati vari rumor sullo sviluppo di Metal Gear Solid 3 Remake, così come anche voci su un rifacimento del primo MGS, nessuno di questi potenziali ritorni si è finora concretizzato. Il futuro di Metal Gear Solid resta dunque molto incerto.