Qual è stato il primo gioco di Naughty Dog? No, non è Crash Bandicoot

Tra le numerose software house sotto etichetta PlayStation Studios, Naughty Dog rientra tra i nomi più famosi ed amati a livello globale. Del resto lo studio californiano ha una lunghissima storia con Sony, iniziata nel lontano 1996 con la pubblicazione di Crash Bandicoot sulla prima PlayStation.

Ma sebbene la prima avventura del marsupiale arancione abbia dato loro grande fama rendendoli una certezza del panorama videoludico internazionale, la loro storia affonda le proprie radici ancora più indietro nel tempo, molto prima che Crash Bandicoot divenisse realtà. Quando la compagnia venne fondata da Andy Gavin e Jason Rubin nel 1984, non era nemmeno nota con il loro iconico nome: prima di Naughty Dog, infatti, c'era JAM Software.

Qual è stato dunque il primissimo gioco realizzato dalla futura Naughty Dog? Si tratta di Math Jam, un titolo educativo pubblicato su Apple II nel 1985, volto ad insegnare le basi dell'aritmetica ai più giovani. Di quel gioco, però, oggi si sono perse completamente le tracce, con la compagnia che puntò subito dopo alla realizzazione di videogiochi veri e propri: nei due anni successivi fu quindi la volta del gioco sportivo Ski Crazed e dell'avventura Dream Zone, anch'essi pubblicati su Apple II.

A partire dal 1989 l'azienda di Gavin e Rubin assumerà finalmente il nome di Naughty Dog: il primo gioco sviluppato sotto questa nuova etichetta sarà Keef The Thief, un gioco di ruolo pubblicato da Electronic Arts. Nel 1991 sarà poi la volta di Rings of Power, altro RPG sempre prodotto da EA, mentre nel 1994 toccherà a Way of the Warrior, violento picchiaduro nato per seguire la scia di Mortal Kombat.

Bisogna dire che le primissime opere di Naughty Dog furono accolte in maniera tutt'altro che rosea dalla critica ed il pubblico dell'epoca, che le bollarono come produzioni mediocri e poco stimolanti. La svolta, per l'appunto, avverrà grazie all'avvento della partnership con Sony, che cambierà per sempre il volto dello studio con l'avvento di Crash Bandicoot. Il resto è storia.

"Da umili origini verso grandi imprese": il significato di Sic Parvis Magna di Uncharted, una delle serie più celebri di Naughty Dog, non a caso si sposa alla perfezione con la storia della compagnia, partita letteralmente dal basso per poi realizzare alcune delle più importante produzioni mai apparse sulle console PlayStation. Storia che si appresta a proseguire con l'uscita di The Last of Us Parte 1, il remake della loro celebre produzioni pubblicata originariamente su PS3 nel 2013.