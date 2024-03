Qual è il gioco Naughty Dog più venduto di sempre, Uncharted 4 o The Last of Us?

Tra i team in forza a Sony più amati di sempre, Naughty Dog ha posto la propria firma su tante opere di elevata caratura, capaci di vendere innumerevoli milioni di copie nel corso del tempo. Due in particolare hanno ottenuto i maggiori successi commerciali: Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us.

Qual è il gioco Naughty Dog più venduto di sempre tra i due? Dovessimo considerare le singole versioni senza mettere in conto eventuali riedizioni, a trionfare sarebbe Uncharted 4: l'ultima avventura con protagonista Nathan Drake, pubblicata su PlayStation 4 nel 2016, ha infatti totalizzato 16.250.000 copie, divenendo così una delle produzioni Sony più vendute di sempre.

Il discorso cambia se invece si contano anche eventuali riedizioni: in tal caso è The Last of Us a trionfare, essendo arrivato a circa 20 milioni di copie calcolando la versione originale PS3, la Remastered per PS4 e il remake Parte I pubblicato su PS5 e PC (in quest'ultimo caso ha totalizzato 360.000 unità). La Remastered di Uncharted 4 è inclusa nella raccolta Uncharted l'Eredità dei Ladri, anch'essa pubblicata sia su PS5 che su PS5 ma senza raggiungere grossi numeri: tra i giochi PlayStation su Steam risulta aver totalizzato 483.000 download, mentre non ci sono numeri più precisi riguardo la versione per console Sony. Anche sommando tutti i dati, Uncharted 4 non raggiungere in questo caso i numeri del primo The Last Of Us, divenuto realtà su più piattaforme nel corso del tempo. In ogni caso entrambe le produzioni Naughty Dog restano tra i più grandi successi fin qui registrati da Sony, che si calcolino le singole versioni più vendute o si faccia una somma.

Restando in tema, sapete qual è il miglior Uncharted mai realizzato? Scopriamolo attraverso l'apposita classifica.