Qual è stato il primo gioco Nintendo con Super Mario?

Che Super Mario sia uno dei personaggi dei videogiochi più famosi e riconoscibili in tutto il mondo è fuori discussione. Nintendo è stata capace di creare una vera icona andata oltre l'ambito videoludico. Oggi i giochi che lo vedono protagonista sono davvero difficili da contare. Ma qual è stato il primo videogioco con Mario protagonista?.

Per trovare la risposta bisogna tornare indietro addirittura a 40 anni fa, nel 1981. In quell'anno Shigeru Miyamoto realizzò il primo, grande capolavoro di una carriera leggendaria: trattasi di Donkey Kong, uno dei più popolari Arcade di tutti i tempi. E il protagonista di quell'avventura composta da soli quattro livelli è proprio lui, il nostro Mario. Solo che all'epoca non era ancora noto con questo nome: si faceva chiamare Jumpman e di professione faceva il carpentiere, non l'idraulico. Anzi, il nome è persino retroattivo, dato che all'inizio il protagonista non ne aveva proprio uno. Addirittura, la sua creazione sarebbe potuta non avvenire mai: l'idea originale di Miyamoto era quella di utilizzare Popeye (in Italia noto come Braccio di Ferro) come protagonista, ma il mancato ottenimento dei diritti su tale brand costrinse il game designer a realizzare un personaggio originale per il gioco. E questo fu solo l'inizio.

Il primo gioco in cui il nostro eroe ottiene il suo nome ufficiale e definitivo è Mario Bros. del 1983, un altro titolo Arcade che vide tra l'altro esordio anche di suo fratello Luigi. La scelta del nome Mario fu un tributo di Nintendo a Mario Segale, l'imprenditore americano che nel 1981 affittò all'azienda un suo stabile divenuto così il primo quartier generale della Grande N negli Stati Uniti. E così ecco nascere a tutti gli effetti Mario, che otterrà poi l'appellativo "Super" una volta divenuto protagonista della sua prima, vera grande avventura: Super Mario Bros., arrivata su NES nel 1985. Il resto è storia, una storia che prosegue ancora oggi attraverso grandi successi, tra cui il più recente Super Mario Odyssey per Switch (per approfondire eccovi la nostra recensione di Super Mario Odyssey). Avete saputo inoltre che una copia sigillata di Super Mario Bros per NES è stata venduta per 660.000 dollari?