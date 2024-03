Qual è stato il primo gioco Nintendo mai uscito nella storia?

Ancora prima di diventare uno dei nomi più grandi della storia videoludica, Nintendo era nota per la produzione di carte e giocattoli, avvicinandosi ai videogiochi a partire dagli anni '70. Sapete dunque qual è stato il primo gioco Nintendo mai creato?

Non è semplice dare una risposta chiara, visto che ci sono più esempi da prendere in considerazione. In ordine puramente cronologico, la prima produzione per il mercato arcade targata Nintendo risale al 1973 e risponde al nome di Laser Clay Shooting, che consisteva in un proiettore nel quale venivano mostrati sullo sfondo dei bersagli in movimento: attraverso una pistola ottica e dei sensori che riconoscevano quando i nostri colpi andavano a segno, i giocatori dovevano distruggere tutti i bersagli per vincere. Laser Clay Shooting venne creato da Gunpei Yokoi e Hiroshi Yamauchi, ottenendo un grande successo nelle sale da bowling sparse per il Giappone.

C'è però anche chi sostiene che sia stato EVR Race il primo gioco di sempre di Nintendo, distribuito però nel 1975: si trattava di un cabinato volto a simulare scommesse su corse tra cavalli, basate su sequenze in Full Motion Video pre-renderizzate. Sheriff del 1979 viene invece considerato il primo videogioco completamente originale della casa di Kyoto, che ottenne grande successo al momento del suo esordio nelle sale giochi per il suo concept accattivante e la giocabilità immediata.

Non solo Nintendo: ricordate qual è stato il primo videogioco pubblicato da Sony, ancora prima dell'avvento della PlayStation?