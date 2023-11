Qual è il gioco Nintendo più venduto per Switch? Non è Zelda e nemmeno Animal Crossing

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi di maggior successo dell'anno con 19.50 milioni di copie vendute da maggio a settembre 2023. In occasione della presentazione dei dati finanziari del Q2, Nintendo ha aggiornato la lista dei giochi first party più venduti.

Il podio spetta sempre a Mario Kart 8 Deluxe con oltre 57 milioni di copie, seguono Animal Crossing New Horizons con 43.38 milioni e Super Smash Bros Ultimate con oltre 32 milioni di unità.

Giochi più venduti su Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe 57.01 milioni

Animal Crossing New Horizons 43.38 milioni

Super Smash Bros Ultimate 32.44 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild 31.15 milioni

Super Mario Odyssey 26.95 milioni

Pokémon Spada e Scudo 26.02 milioni

Pokémon Scarlatto e Violetto 23.23 milioni

Super Mario Party 19.66 milioni

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 19.50 milioni

New Super Mario Bros U Deluxe 16.70 milioni

Super Mario 3D World + Bowser's Fury 12.58 milioni

Nintendo Switch Sports 10.77 milioni

In totale dal 2017 ad oggi sono stati venduti 1.133.23.000 milioni di giochi per Nintendo Switch. Numeri dunque positivi per il software Nintendo, che continua a registrare vendite stellari, in particolare viene fatto notare come Mario Kart 8 Deluxe abbia ottenuto un boost di vendite in occasione del debutto di Super Mario Bros Il Film.



Nintendo Switch ha venduto oltre 132 milioni di console diventando così la piattaforma Nintendo di maggior successo commerciale dopo Nintendo DS (oltre 150 milioni di pezzi distribuiti).