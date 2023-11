Qual è il gioco con più nomination ai The Game Awards 2023?

Con l'avvicinarsi della nuova edizione, prevista per il 7 dicembre, si è alzato il sipario su tutti i candidati per ogni categoria dei Game Awards 2023, che vedrà il coinvolgimento di tantissime opere di spessore pubblicate nel corso di quest'anno.

Ma nello specifico qual è il gioco con il maggior numero di candidature ai The Game Awards 2023? Per essere davvero corretti bisogna parlare al plurale: sono infatti due giochi ad aver ricevuto il numero più ampio di nominations, ben 8, e si tratta di Baldur's Gate 3 ed Alan Wake II. Le opere rispettivamente targate Larian Studios e Remedy Entertainment promettono di rivelarsi veri e propri mattatori della serata, considerando inoltre che entrambi sono tra i candidati al GOTY ai The Game Awards 2023. Di seguito, ecco per quali premi i due giochi sono in lizza:

Baldur's Gate 3

Miglior Game Direction

Miglior Narrativa

Categoria "Best Score and Music"

Miglior Performance (Neil Newbon, interprete di Astarion)

Miglior Supporto della Community

Miglior RPG

Miglior Gioco Multiplayer

Game of the Year

Alan Wake II

Miglior Game Direction

Miglior Narrativa

Miglior Art Direction

Categoria "Best Score and Music"

Miglior Performance (Melanie Liburd, interprete di Saga Anderson)

Miglior Design Audio

Miglior Action/Adventure

Game of the Year

Non solo GOTY: i due giochi andranno a scontrarsi direttamente in più categorie, accendendo ancora di più la competizione. Appuntamento dunque al 7 dicembre 2023 per scoprire chi si porterà a casa il maggior numero di riconoscimenti e, soprattutto, chi verrà eletto come gioco dell'anno!