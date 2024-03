Qual è il gioco con la peggior grafica su PS5? Il festival degli orrori su PS Store

Il recente arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5, e prima ancora di Helldivers 2, conferma l'assoluta bontà della ludoteca della console Sony di attuale generazione: all'ombra delle produzioni più apprezzate dagli appassionati troviamo però un sottobosco di titoli tecnicamente inqualificabili.

Il multiforme caleidoscopio di titoli offertoci dall'industria dell'intrattenimento, d'altronde, consente a tantissimi sviluppatori singoli e team medio-piccoli di affacciarsi alle console casalinghe per ritagliarsi uno spazio che, fino a pochi anni fa, era ad esclusivo appannaggio delle software house più affermate e delle realtà indie più quotate.

Agli indiscussi pregi della democratizzazione degli strumenti di sviluppo fa però da triste contraltare l'ondata di progetti mediocri che si è riversata su PlayStation Store, con produzioni a dir poco dimenticabili e vere e proprie 'operazioni scam' che rendono sempre più difficoltoso orientarsi in un'offerta interattiva che sembra essere sempre più fuori controllo. E questo, per tacere delle produzioni a budget elevato che finiscono col naufragare tra bug, glitch, direzioni artistiche ondivaghe e comparti tecnici ai limiti dell'offesa.

Il girone dantesco dei videogiochi 'scam'

Nel nostro viaggio alla ricerca del gioco PlayStation 5 con la grafica più brutta parte dai cosiddetti videogiochi 'scam' che infestano il PlayStation Store: basta accedere al negozio digitale di Sony e aprire la sezione dedicata alle nuove uscite per notare titoli che definire 'amatoriali' sarebbe un pallido eufemismo, sviluppati in fretta e furia con il solo scopo di lucrare sulla passione dei 'completisti' attirandoli con la promessa di Trofei facili.

Tra i tanti videogiochi 'scam' che transitano sui lidi di PS Store ci sono però numerose produzioni indipendenti che, seppur scarne dal punto di vista strettamente grafico, sono comunque meritevoli di essere giocate: dietro alle apparenze si nota in esse la passione profusa dai rispettivi sviluppatori, e per questo ci pare ingiusto segnalarle in qualsivoglia analisi focalizzata sulla grafica peggiore dei titoli PS5. Sono ben altri i titoli che meritano di contendersi lo scettro della produzione più brutta della ludoteca della console Sony.

Gollum e il lato oscuro della Terra di Mezzo

Dall'alto del suo Meta Score di 34 su 100, The Lord of the Rings Gollum punta di diritto alla conquista del 'premio' per il videogioco PlayStation 5 con la grafica più brutta. L'incubo interattivo di Daedalic si è affacciato sul mercato con le pretese di un'opera su licenza in grado di soddisfare i desideri degli appassionati de Il Signore degli Anelli, ma fallendo platealmente nella sua impresa a causa di una storia e di un impianto di gioco altrettanto lacunose.

E di una grafica ai limiti del comico che rivaleggia con un'altra produzione tie-in del 2023, alla quale vi lasciamo (non voletecene a male!) non prima però di consigliarvi di leggere la nostra recensione di The Lord of the Rings Gollum.

Paura e delirio a Skull Island

Solo un videogioco mainstream è riuscito a superare in mediocrità quanto propostoci dagli autori di The Lord of the Rings Gollum: ci riferiamo ovviamente a Skull Island Rise of Kong, una 'folliscimmia di mezzanotte' organizzata da IguanaBee che ci tuffa in un girone dantesco pieno di orrori tra bug, crash e lacune di gameplay che, nel caso del combat system e delle più basilari meccaniche di movimento, si trasformano in vere e proprie voragini.

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Skull Island Rise of Kong, l'inqualificabile action adventure targato GameMill sembra essere nato con il solo scopo di conquistare il premio per il peggior videogioco della ludoteca di PS5, e non solo dal punto di vista meramente grafico e tecnico: perché contraddirli, quindi?