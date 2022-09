Qual è stato il primo gioco PlayStation a supportare l'online?

L'online è ormai da tanti anni una realtà consolidata del panorama videoludico, rivestendo oggi un ruolo di primo piano all'interno della maggior parte dei titoli in commercio. Sulle console PlayStation il gioco in rete ha avuto inizio su PS2 nei primi anni 2000, all'epoca ovviamente ancora piuttosto primitivo.

Sapete però qual è stato il primo gioco PlayStation in assoluto a consentire il gioco online? Si tratta di Tony Hawk's Pro Skater 3, il terzo episodio della storica serie di skateboarding prodotto da Activision e sviluppato da Neversoft, pubblicato il 30 ottobre 2001. Il titolo sportivo era talmente sperimentale all'epoca che consentì il gioco in rete ancora prima che Sony lanciasse il suo Network Adapter per PS2: bastava essere in possesso di un adattatore USB ed una connessione per poter subito interagire con altri utenti sparsi per il mondo.

Ovviamente le possibilità e le opzioni disponibili allora erano molto rudimentali e ben lontane da quanto si vede al giorno d'oggi, ma per la PlayStation 2 si trattò comunque di un inizio significativo. Dopo il debutto nel 2001 in Giappone, nel 2002 Sony lancerà il suo Network Play negli Stati Uniti, mentre i giocatori europei attenderanno fino al 2003 inoltrato.

