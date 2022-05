Qual è stato il primo gioco PlayStation con i Trofei?

Collezionare Trofei e raggiungere l'ambito Platino è una delle attività più amate dagli utenti PlayStation, che si cimentano nel conquistare le ambite ricompense (che siano di bronzo, d'argento o d'oro) completando i numerosi obiettivi richiesti da ciascun videogioco pubblicato sulle piattaforme di casa Sony.

Nati per seguire la scia degli Achievements visti su Xbox 360 ed offrire così un'alternativa anche per i giocatori PlayStation, i Trofei fanno il loro esordio su PS3 nell'ormai lontano 2008, ma vi ricordate qual è stato il primo gioco a supportarli? Per trovare la risposta bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 2 luglio 2008, giorno in cui il supporto ai nuovi collezionabili venne introdotto in Super Stardust HD, frenetico sparatutto pubblicato originariamente nel 2007.

Il titolo firmato Housemarque entra dunque nella storia come il primo gioco in assoluto ad offrire le ormai iconiche coppe, divenute nel giro di poco tempo una feature imprescindibile non solo per i giochi first party, ma anche per le produzioni realizzate dagli studi di terze parti. Ricordiamo a tal proposito che Super Stardust HD sarà uno dei numerosi giochi annunciati per il nuovo PlayStation Plus in arrivo il 23 giugno 2022. Restando sempre in tema curiosità, ricordate quanto costava la PlayStation 3 al lancio in Italia?