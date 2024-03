Qual è il gioco PS1 con la grafica più impressionante?

Nel corso degli anni su PS1 sono usciti tantissimi giochi con una grafica spaccamascella, titoli oggi datati sotto questo aspetto ma che all'epoca stupivano, nonostante i limiti hardware e la bassa risoluzione della prima PlayStation. Ma se dovessimo stabilire un solo vincitore... chi trionferebbe?

Qual è il gioco PS1 con la miglior grafica?

Tanti i candidati al premio di gioco PS1 con la grafica più bella : da Final Fantasy 8 a Parasite Eve, senza dimenticare Final Fantasy IX, WipEout 3, Vagrant Story e Fear Effect, solamente per citarne alcuni. Ma, uscito nel 1999.E' vero,(pensiamo a Tomb Raider Chronicles o Soul Edge ad esempio) ma il gioco di Crystal Dynamics poteva contare su comparto grafico che, risoluzione a parte purtroppo, fattore questo che ha finito per penalizzare il comparto visivo di molti giochi della prima PlayStation.Il gioco utilizza una versione aggiornata del motore di Gex 3 Deep Cover Gecko, Soul Revear presenta non solo personaggi ricchi di dettagli e ben animati ma anche, sopratutto per quanto riguarda le strutture architettoniche di alcuni edifici. Il level design non sempre perfetto non permette forse di valorizzare questo aspetto ma in realtà basta alzare lo sguardo in molti dei livelli per rendersi conto dell'enorme lavoro svolto da Crystal Dynamics per rendere vivo e dinamico il mondo di gioco.In generale,(ci viene in mente Shadow Man, uscito sempre nel 1999 e basato sull'omonimo fumetto) e un comparto tecnico di ottima fattura, come detto penalizzato solamente dalla bassa risoluzione della console Sony.o avreste optato per un altro gioco come vincitore del premio miglior grafica per PS1? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, aspettiamo i vostri pareri.