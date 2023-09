Qual è stato il primo gioco PS1 che hai visto in vita tua?

Da quell'ormai lontanissimo 3 dicembre 1994 il mondo dei videogiochi non è più stato lo stesso: l'originale PlayStation faceva il suo esordio in Giappone per poi sbarcare un anno dopo anche in Occidente, conquistando i cuori degli appassionati con un quantitativo enorme di grandissimi giochi.

Di giochi bellissimi per PlayStation 1 ne possiamo trovare a non finire, dato il parco titoli letteralmente sconfinato della piattaforma Sony. A questo punto non resta che lasciarsi andare alla nostalgia: ricordate qual è stato il primo gioco PS1 che avete mai visto in tutta la vostra vita? Può essere stato magari il titolo che avevate preso assieme alla console appena acquistata, oppure un altro ancora che avete visto andando a casa di un vostro amico già in possesso della celebre console. Oppure, perché no, una postazione demo nel vostro negozio di videogiochi di fiducia era tutto incentrato sulla prima PlayStation e via così fatto conoscere le meraviglie del sistema Sony.

Il vostro primo gioco mai visto potrebbe essere uno pubblicato già nei primissimi anni di vita della console, che si tratti di Tekken, di Wipeout, di Rayman o di Ridge Racer (quest'ultimo tra l'altro il primo videogioco uscito per PS1 a tutti gli effetti). O magari avete scoperto il mondo PlayStation tramite le sue mascotte più iconiche come Crash Bandicoot o Spyro The Dragon, oppure tramite serie di culto come Tomb Raider con protagonista l'iconica Lara Croft. E cosa dire di capolavori come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil 2 o Silent Hill?

A questo punto la parola passa a voi: aprite il vostro album dei ricordi e diteci come è stata l'esperienza vissuta con il vostro primissimi gioco PS1!