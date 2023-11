Qual è stato l'ultimo gioco PS2 che hai comprato?

PlayStation 2 non ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando della console per videogiochi più venduta di tutti i tempi, che ha conquistato centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo grazie ad un parco titoli letteralmente sconfinato e comprensivo di ogni genere per soddisfare il palato di qualunque giocatore.

Nel corso del suo ciclo vitale su PS2 sono usciti ben 4491 giochi, ed i capolavori non sono certo mancati. Gli appassionati della console Sony hanno con tutta probabilità costruite vere e proprie collezioni grazie alla sua infinita softeca, ed a questo punto ve lo chiediamo: qual è stato l'ultimo gioco PS2 che avete comprato?

Che abbiate abbandonato la piattaforma con l'arrivo delle PlayStation più moderne, o che siate collezionisti che ancora possiedono e recuperano regolarmente titoli per il monolite nero, l'ultimo gioco comprato potrebbe essere letteralmente chiunque. Magari si tratta di uno particolarmente famoso come God of War, Devil May Cry, Final Fantasy X, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, GTA San Andreas o Gran Turismo 3. Oppure magari avete acquistato un grande gioco sbarcato tardissimo in Europa, tipo Yakuza 2 o Rogue Galaxy, arrivati nei nostri territori quando PS3 era già regolarmente disponibile nei negozi da tempo.

E se invece il vostro ultimo gioco si tratta di qualche gemma nascosta per la console, come God Hand, Shadow Hearts o Shin Megami Tensei Digital Devil Saga? Insomma, la parola ora è vostra: diteci tra i commenti l'ultimo gioco PS2 che avete acquistato!