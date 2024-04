Qual è il gioco PS2 con la grafica più brutta? Un autentico orrore!

Si sa, anche l'occhio vuole la sua parte, e ci sono opere che sanno rivelarsi un'autentica gioia per la vista: ci viene in mente il gioco PS1 con la grafica più impressionante per gli standard dell'epoca. Ma esistono anche produzioni che sono l'esatto opposto.

Nello specifico torniamo nel pieno dell'epoca PlayStation 2: sapete qual è il gioco PS2 con la grafica più brutta? Di nomi se ne potrebbero fare diversi, e volendo basterebbe anche solo citare i terribili giochi Phoenix Games per PS2 per avere già la risposta concreta. Se dovessimo però fare un nome vero e proprio, Police 911 è il primo nome che viene in mente.

Che poi in realtà il titolo Konami non era così brutto da giocare, rivelandosi uno shooter su binari meritevole quantomeno di una partita, ma di certo la sua veste grafica era assolutamente indegna per gli standard di una PS2, presentandosi non solo estremamente anonima e priva di rifiniture, ma anche con modelli poligonali dei personaggi su schermo che sembrano provenire direttamente da un gioco della generazione 32/64-bit, non certo all'altezza di una console a 128-bit.

Noto come Police 24/7 in Europa, Police 911 è potenzialmente brutto quanto basta sul fronte tecnico ed estetico da farvi subito chiudere gli occhi per non riaprirli più. Ma non fermiamoci certo qui: quali ritenete siano i giochi PS2 con la grafica più brutta?

