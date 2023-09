Qual è stato il tuo primo gioco PS2? Un picchiaduro, un RPG o un adventure?

Era il lontano 4 marzo 2000 quando la Playstation 2 arrivava sugli scaffali dei negozi giapponesi. Il viaggio dal Paese del Sol Levante all'Europa richiese qualche mese in più e la console di Sony solcò i lidi del nostro continente il 24 Novembre. Sono passati quasi 23 anni, ma alcuni ricordano bene il loro primo gioco PS2. Qual è stato il tuo?

Guardando alle cronache, i giochi con cui Playstation 2 debuttò al lancio furono A-Train 6, un titolo incentrato sulla simulazione dei treni e la gestione di una città, e DrumMania, un rhythm game portato da arcade sull'allora nuova console di Sony.

Tuttavia, per molti non furono questi i primi contatti con PS2. Gli amanti dei picchiaduro (e non solo), ad esempio, hanno iniziato a familiarizzare con il nuovo hardware grazie a Dead Or Alive 2: Hardcore, porting della rispettiva versione Arcade che giunse su PS2 poco dopo la sua release, precisamente in Europa il 15 Dicembre 2000.

Altri sono rimasti rapiti da Final Fantasy X, un gioco di ruolo che si è fatto attendere fino al 24 maggio 2002. Non solo questo episodio è considerato uno dei migliori esponenti della saga, ma molti lo annoverano fra i capolavori indiscussi della generazione PS2 nel suo insieme.

Meno bene, purtroppo, è andata ai fan di Lara Croft, la cui prima avventura è arrivata il 30 giugno 2003 con Tomb Raider: The Angel of Darkness, ad oggi considerato dai più il peggiore della serie, nonché uno dei giochi più brutti per Playstation 2.

Ci sono, infine, anche alcuni giochi PS2 bellissimi che quasi nessuno ha giocato. E voi? Con quale gioco vi siete approcciati per la prima volta alla PlayStation 2? Si è trattato di un regalo, oppure l'avete scelto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.