Qual è stato l'ultimo gioco PS3 che hai comprato in vita tua?

La PlayStation 3 non sarà stata la console Sony di maggior successo in assoluto (ecco quanto ha venduto la PS3 nel corso degli anni), ma è riuscita comunque a ritagliarsi il suo spazio nel cuore dei giocatori grazie soprattutto a un parco titoli ricco di produzioni memorabili.

Tra esclusive come la trilogia di Uncharted, The Last of Us, God of War III, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Killzone 2 e la serie di Resistance, fino ad arrivare a giochi multipiattaforma di assoluto spessore quali The Elder Scrolls V Skyrim, GTA IV e V, Red Dead Redemption, Assassin's Creed II e la serie di Bioshock, di giochi imperdibili se ne sono visti tanti nel corso del suo ciclo vitale e con tutta probabilità tanti appassionati avranno messo in piedi collezioni di tutto rispetto per le loro PS3.

In tutto sono usciti quasi 2300 giochi su PS3 dal lancio avvenuto tra il 2006 e il 2007 in tutto il mondo, e a questo punto vi chiediamo: qual è stato l'ultimo gioco per la terza console casalinga che avete comprato? Avete smesso di pensare alla console con il passaggio alla successiva PlayStation 4, oppure ancora oggi continuate a collezionare giochi con recuperi regolari? Diteci la vostra tra i commenti, così da scoprire i vostri ultimi acquisti che si tratti di un gioco di punta o di un titolo raro e poco diffuso che volete far conoscere ad altri appassionati.

