Qual è il gioco PS3 con la miglior grafica in assoluto mai vista?

Sono diversi i giochi PlayStation 3 che hanno saputo impressionare per il loro comparto grafico all'avanguardia, così avanti per gli standard dell'epoca da lasciare i fan davvero a bocca aperta. Ma esattamente qual è il gioco PS3 con la grafica migliore in assoluto?

Dare una risposta chiara non è certo semplice considerata la qualità visiva di kolossal come God of War III, Uncharted 3 L'Inganno di Drake e The Last of Us, ma forse un vincitore ben definito esiste: stiamo parlando di Beyond Due Anime, l'avventura narrativa firmata Quantic Dream e pubblicata su PS3 nell'ottobre del 2013, dunque nelle fasi finali della console che un mese dopo avrebbe lasciato spazio a PlayStation 4.

Essendo dunque arrivato sulla terza console casalinga di Sony nelle sue fasi conclusive, e con Quantic Dream che aveva ormai piena dimestichezza con l'hardware di PS3 dopo l'esperienza accumulata con Heavy Rain, Beyond Due Anime ha saputo stupire tutti proprio per il suo incredibile comparto tecnico, soprattutto per quanto riguarda le animazioni dei personaggi e dei loro volti, realistici come mai visto prima di quel momento sulla piattaforma Sony. Tutto il mondo di gioco appariva credibile e realistico, e la direzione registica adottata dallo studio francese ha permesso di dare vita a un vero e proprio film interattivo. Il risultato è tale che Beyond Due Anime continua ad impressionare ancora oggi nonostante siano passati oltre dieci anni dal suo originale esordio sul mercato. Quantic Dream è ora alle prese con l'ambizioso Star Wars Eclipse ancora sprovvisto di una data: chissà se al momento della sua uscita saprà stupire tecnicamente proprio come Beyond e gli altri giochi della compagnia.

Merita una menzione d'onore anche Killzone 2, pubblicato nel corso del 2009: allora l'opera firmata Guerrilla Games aveva sconvolto critica e pubblico proprio per un comparto grafico incredibile, superiore a qualunque altro prodotto visto su PS3 fino a quel momento e capace di reggere il colpo anche negli anni successivi nonostante l'avanzare tecnologico. Non è un caso che il secondo capitolo della serie sia ancora oggi considerato il miglior gioco di Killzone mai creato.