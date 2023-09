Qual è stato il tuo primo gioco PS3? Viaggio tra i ricordi

Arrivata nel novembre 2006 in Giappone e Stati Uniti per poi sbarcare a marzo 2007 anche in Europa, la PlayStation 3 ha saputo conquistare il cuore dei fan in tutto il mondo grazie a giochi indimenticabili e nuove serie che hanno lasciato il segno nell'industria.

E dopo avervi chiesto qual è stato il primo gioco PS1 che avete mai visto in vita vostra, vi facciamo ora una domanda simile: qual è stato il vostro primo gioco PS3 di sempre? Se siete stati tra coloro che presero la terza console casalinga di Sony subito al lancio, magari potrebbe essere stato Resistance Fall of Men, Motorstorm, Virtua Fighter 5 oppure Call of Duty 3, tra i titoli più rilevanti all'esordio avvenuto in Italia il 23 marzo del lontano 2007.

Oppure magari avete aspettato più a lungo prima di mettere le mani sulla piattaforma, recuperata non appena altri giochi di punta hanno fatto il loro debutto sul mercato: tra grandi esclusive come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Uncharted Drake's Fortune e Ratchet & Clank Tools of Destructions e titoli multiformato di grande richiamo come Grand Theft Auto IV, Assassin's Creed e Devil May Cry 4, i modi per iniziare alla grande erano sconfinati.

Oppure avete aspettato qualche anno prima di far entrare PS3 nel salotto di casa vostra, quando ormai il sistema Sony era nella fase avanzata del suo ciclo. Ed a quel punto il parco titoli era talmente sconfinato che c'era solo l'imbarazzo della scelta: che fossero stati first-party di primissimo piano come Uncharted 2 Among Thieves o Killzone 2, oppure third-parties di assoluto spessore come Red Dead Redemption e The Elder Scrolls V Skyrim, si poteva pescare a piene mani da un elenco di grandi produzioni capaci di regalare svariate decine d'ore di puro intrattenimento.

Ma può pure essere che avete preso la console ormai alla fine del suo ciclo vitale, un recupero dell'ultima ora così da scoprire a fondo tutto ciò che Sony ha offerto nella sua interezza: di sicuro kolossal come Grand Theft Auto V e The Last of Us erano lì pronti a coinvolgervi senza mai lasciarvi andar via.

Insomma, fate un viaggio tra i ricordi e diteci qual è stata la vostra primissima esperienza con PS3. Volete infine scoprire qual è stato il gioco PS3 più venduto di sempre?