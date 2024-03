Qual è il gioco PS4 con la peggior grafica? Vi faranno male gli occhi

Nel corso degli anni PlayStation 4 ha offerto giochi incredibili sul fronte tecnico, talmente avanzati e curati da far cadere le mascelle dei giocatori a terra con le loro visuali sofisticate. Ma la quarta console casalinga Sony ha anche ospitato alcuni indiscutibili orrori visivi.

Qual è il gioco PS4 con la peggior grafica mai vista? C'è un nome che balza subito in testa, ed è quello di Life of Black Tiger, un Action/Adventure sviluppato da 1Games e pubblicato all'inizio del 2017. Peccato però che l'opera sia talmente brutta da vedere che a malapena regge gli standard di una PlayStation 2 di quasi vent'anni prima. Basta soltanto dare un veloce sguardo a un qualunque trailer per rendersi conto di quanto sia drammatica la situazione: non solo Life of Black Tiger offre modelli poligonali che sembrano uscire per davvero da un gioco PS2 del periodo di lancio, ma anche le animazioni di tutto ciò che si muove su schermo appaiono così deficitarie da scatenare l'ilarità dei giocatori.

Life of Black Tiger non è solo un disastro tecnico ma non funziona in nessuna componente, nemmeno quella puramente ludica, al punto che potrebbe anche essere inserito in un elenco dei giochi più brutti mai visti su PS4. In tempi più recenti abbiamo visto anche produzioni cross-gen come The Walking Dead Destinies e Skull Island Rise of Kong che si sono distinti per il loro pessimo comparto grafico, ma Life of Black Tiger riesce a fare ancora peggio dimostrandosi così il vero "vincitore".

Da un opposto all'altro: scopriamo qual è il gioco PS4 con la miglior grafica mai realizzato.